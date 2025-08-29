元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球・日本ハムー楽天戦で始球式を務めたことを報告した。この日、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催された「JA全農×ニッポンハムプレゼンツ一球牛魂！和牛ナイター」。全農所属で全農オフィシャルアンバサダーの石川さんが始球式を務めた。石川さんは「Wagyu」のロゴと背番号「09（わぎゅう」のユニフォーム姿の写