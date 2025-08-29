2025年8月29日、韓国・朝鮮ビズは「韓国製スマホの墓場と呼ばれる日本のスマホ市場でサムスン電子が旋風を巻き起こしている」と伝えた。市場調査会社カウンターポイント・リサーチによると、4〜6月期の日本スマートフォン市場でサムスン電子の出荷台数が前年同期比60％増加。市場シェアはアップル（49％）、グーグル（11％）に次いで10％を記録した。24年の市場シェアは5位にとどまっていたが、わずか1年で3位にまで浮上した。記事