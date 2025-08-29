◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2025年8月29日甲子園）巨人の大勢投手（26）は29日の阪神戦（甲子園）で今季52試合目のリリーフ登板。2者連続本塁打を浴びて1点差に迫られながらもリーグ最多の今季38ホールド目（7勝4敗1セーブ）をマークした。4―1で迎えた8回、4番手として登板。最初に打席へ迎えた2番・中野は遊直に仕留めたが、3番・森下に5球目スライダーを左翼スタンドへ運ばれると、続く4番・佐藤輝には4球目の154キロ