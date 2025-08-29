お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が29日放送のNHK総合の情報バラエティー「チコちゃんに叱られる！」（金曜後7・57）に出演。最近夢中になっていることを明かした。番組では「頭から離れないこと」をテーマにトークを展開。その中で岡村は「最近お寿司を握れるようになりたいと思って、寿司職人が教えてくれる動画をずっと見てるんです」と打ち明けた。その結果、寿司関連の動画を見すぎてしまい、「気が