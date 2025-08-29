巨人は２９日、田中将大投手の出場選手登録を抹消した。２８日・広島戦（マツダ）に先発して２回６安打５失点でＫＯ。日米通算２００勝に王手をかけているが、杉内投手コーチは「（２軍戦でも）投げてもらう」と語った。今後は２軍で実戦登板を経て、次の１軍登板の機会を待つ方向となった。