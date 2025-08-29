女優のような顔立ちの名古屋のショーキャストが、キャバクラなのにステージショーがあった名古屋時代を告白。六本木の“予約できない幻のキャバ嬢”に憧れ上京し、同じ店に移籍したと語った。【映像】スタイル抜群のなちさん（ショータイム中のセクシーショットも）8月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#38が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナ