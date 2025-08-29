元STU48でグラビアアイドル、女優の星乃まりな（21）が、8月25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。同誌初登場となった星乃は「とても嬉しいので沢山の方にみていただきたいです」とアピールした。 【写真】麦わらの下は…つい気になっちゃう！ ワンピースタイプの水着で胸元を麦わら帽子で隠したポーズ。ビキニにシースルーのトップスを着た、川辺での濡れショットも