◆パ・リーグ日本ハム５―０楽天（２９日・エスコン）日本ハムは、レイエスの２８号２ランなどで、楽天に快勝し、首位・ソフトバンクとともに７０勝に到達。首位とのゲーム差１を死守した。新庄剛志監督は試合後、混戦を歓迎し、「ここにタイガースがいたらもっと面白くなっている。それをファンに見せられるのは僕は大好物なので」と７１勝でセ・リーグを独走する古巣に言及し、新庄節全開で振り返った。北山が７回無失点で