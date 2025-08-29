◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９中日（２９日・横浜）ＤｅＮＡが両軍３本塁打ずつの壮絶な打ち合いの末１点差で敗れ、広島に同率３位で並ばれた。先発のアンドレ・ジャクソン投手が２回に自ら先制３ランを放つも、６回に追いつかれて降板。７回以降は両軍で点の取り合いとなり、２点ビハインドの８回にはタイラー・オースティン内野手の２試合連続７号２ランで６―６の同点に。しかし、９回に投入した伊勢大夢投手が