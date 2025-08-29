フリーの森千晴アナウンサーが投稿した猫と戯（たわむ）れる様子が可愛すぎると話題になっている。たびたび“猫耳ヘア”を披露したファンを喜ばせている森アナ。２９日にリール動画を投稿し、「今夜のネコいぬワイドショーもトルコねこ編」とコメント。森アナ自身も猫耳ヘアをセットし、猫じゃらしを使って猫と遊ぶ様子を披露した。この投稿にファンからは「どっちも可愛すぎる」「森っちが一番かわいいよ」「猫耳ヘアが愛ら