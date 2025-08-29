◇セ・リーグ阪神3-4巨人（2025年8月29日甲子園）阪神先発の大竹は試合後、「結果的にこうやってマウンドを降りてしまった。それでチームが負けたので、その辺はプロ野球選手として責任を果たしていない」と悔しさをにじませた。アクシデントは1―1で迎えた6回だった。1死一、二塁から岸田に四球を与えたところで降板。トレーナーに付き添われながら、ベンチに下がった。その直後、代わったドリスがキャベッジに走者一掃