◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が緊急降板に悔しさをにじませた。同点の６回。１死一、二塁から岸田に四球を与えたところで降板。トレーナーに付き添われながら、ベンチに下がった。代わって登板したドリスがキャベッジに走者一掃の二塁打を浴び、チームも敗れた。左腕は「その回から軸足がつっていました。ふくらはぎを試合中につるのは野球人生でもあまりない」と明かした上で