阪神が２９日、巨人戦（甲子園）で３―４と敗れ、８日以来となる連敗。接戦を落とし、リーグ優勝へのマジックは「１１」のままで小休止となった。前日までの長期ロードを１４勝７敗１分けと大きく勝ち越し、甲子園に帰還。虎党の前で痛快な勝利を見せたいことろだったが、思惑通りとはならなかった。３点ビハインドの８回に森下の１９号ソロ、佐藤輝の３４号ソロを相手４番手・大勢に浴びせ、１点差に追い上げた。甲子園のスタ