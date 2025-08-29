ハリス前米副大統領【ワシントン共同】米CNNテレビは29日、トランプ大統領が国土安全保障長官宛ての書簡でハリス前副大統領の警護打ち切りを指示したと報じた。副大統領の警護期間は退任から6カ月で、7月下旬が期限だったが、バイデン前大統領が退任直前に1年間の延長を指示していたという。トランプ氏の書簡は、バイデン氏の指示が「法律の範囲を超えている」と指摘し、9月1日付でハリス氏に関する保安手続きを中止するとした