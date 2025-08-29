フジテレビ「酒のツマミになる話全て初出し未公開ＳＰ」が２９日、放送され、神田愛花がＪＡＬのマイル愛を熱く語った。ニューヨークが大好きな神田。「ＪＡＬがすごい好きで、テレビで何回も言ってるんで、ＪＡＬの方もご存じなんですよ」とＪＡＬ愛全開。「ＪＡＬのマイル、１４０万マイルたまってるんです」と驚きの告白まで飛び出した。ＮＨＫに入局した神田は「社会人になって最初に母に『私の実力でファーストクラス