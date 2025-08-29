8月29日は旧暦の7月7日です。すなわち、伝統的な「中国のバレンタインデー」である七夕の日です。今年は婚姻登録の「全国通用」政策が実施されてから初めて迎える七夕で、全国各地の婚姻登録所が大勢のカップルでにぎわっています。景勝地や文化的なランドマークに設けられた特色ある婚姻登録所には、結婚手続きを希望する人々が殺到しました。各地の登録所では予約制の導入や集団結婚式の開催などで新婚夫婦の需要を満たし、新し