政府の２０２６年度一般会計予算で、各省庁からの概算要求が２９日、出そろった。総額は１２２兆円台半ばとなり、過去最大だった２５年度の要求総額（１１７兆６０５９億円）を大幅に上回る見通しだ。高齢化による年金や医療などの社会保障費に加え、防衛費や国債費も膨らむ。要求額が大きかったのは、社会保障費の大半を所管する厚生労働省で、２５年度当初予算比１・４％増の３４兆７９２９億円だった。２６年度は２年に１度