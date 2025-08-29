8月29日は中国の「全国測量地図製作法宣伝日」です。中国自然資源部によると、中国全国の衛星測位基準局ネットワークの構築では、基準局の数がすでに7000基近くに拡大し、「デジタル中国」の建設、経済と社会の質の高い発展に向けて豊富なデータ要素を提供しています。全国衛星測位基準局ネットワークは、中国の北斗システムの応用として実現した重要なインフラです。当初の基準局は3363基でしたが、整理統合と拡充を経て6951基に