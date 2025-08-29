モデルの亜希さん（56歳）が引っ越しと、元夫である清原和博さん（58歳）の誕生日を家族で祝ったことを報告した。元夫でプロ野球選手だった清原さんとは2000年に結婚、2人の男の子に恵まれたが、2014年に彼の違法薬物使用疑惑が話題となり離婚。その2年後に彼は覚醒剤取締法違反で逮捕された。その後、彼女はシングルマザーとして2人の男の子を育て上げた。一時期は父親と関係を断っていた子どもたちだが、野球を通じて再び父親と