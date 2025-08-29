自民党の小林鷹之元経済安保担当相は、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、石破首相が辞任せず、臨時の総裁選の実施に向けた意向確認が行われた場合、賛成し、署名すると明らかにしました。小林鷹之元経済安全保障担当相「仮に（石破首相が）責任の取り方を表明されないけじめをつけられないのであれば、私は党どうこうというよりもそもそもの民主主義の危機だと思っていますので、そうした状況になれば私は署名をします」小林氏は、