8月29日（金）九州アジアリーグ試合結果火の国サラマンダーズ12x対2宮崎サンシャインズ第16回戦リブワーク藤崎台球場宮 ０１００００１０  ｜２火 ３０００２１０６x｜１２宮崎：●糟谷、稲葉、伊敷、古殿、杉尾、中村ー下田火の国：遠藤、○荒西、ワンディー、波多野ー中庭、有田本塁打：松山第9号（火）※八回規定によりコールドゲーム昨日の試合でリーグ優勝マジックを1とし王手をかけた火の国サラマン