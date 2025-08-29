◆ロッテ1―3ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、6回4安打1失点で10勝目（6敗）を挙げた。自身4連勝となった上沢は序盤から粘り強い投球を披露した。走者がいない時でもクイックモーションを使うなど投球術でもロッテ打線を翻弄（ほんろう）。「足を上げる打者だったら、タイミングをずらしながらの方が抑えられる確率が上がるので」。序盤のリードを守り、鉄壁の救援陣?樹木トリオ?に託