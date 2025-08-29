Cocomiが、『ONE PIECE』のキャラクター「ロロノア・ゾロ」をイメージさせる三連ピアスをつけた姿を8月28日にInstagramに投稿している。 （関連：【画像】Cocomi、漫画キャラに見える三連ピアス姿） 『ハイキュー!!』をはじめ、アニメ好きでも知られるCocomi。「ロロノア。」と綴りながら、「Christian Dior」が展開する化粧品ブランド「Dior Beauty」から最近のお気に入りのリップを塗ったセルフィӦ