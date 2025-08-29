福岡県警うきは署は29日、久留米市田主丸町常盤で同日午前7時半ごろ、男がズボンを下ろして下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50代で、黒色長袖シャツ、薄いだいだい色のズボンを着用。