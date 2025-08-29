佐賀県警武雄署は29日、武雄市の男性（60）が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約4800万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4月ごろ、被害者がSNS上の株式投資を紹介する広告を通じて知り合った相手方に「投資の指導をすることができる」「インストールしたアプリで、指示した口座に送金すれば利益が得られる」「違約金を支払わなければ資産が凍結する」などと投資話を持ちかけら