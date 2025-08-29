◇ウエスタン・リーグソフトバンク2―3広島（2025年8月29日タマスタ筑後）ソフトバンク板東湧梧投手（29）が先発登板し、100球を投げて7回4安打無失点の好投。防御率は2・21と安定したピッチングを続けている。「低めをテーマに投げた。感覚自体は全体的に良かったが、感覚と体のギャップがあり、制球が乱れた。前回のような精度はなかったので、もう少し練っていきたい」と3四球を反省した。ウエスタン・リーグでは防