「西武１−８オリックス」（２９日、ベルーナドーム）オリックスのＦＡ右腕・九里亜蓮投手が７回１２２球の熱投で７安打１失点。チームトップの９勝をマークし、Ａクラス死守に貢献した。「何とか粘れたかなと思う。早い回に（味方が）点を取ってくれたので、その点数よりは与えないように、と。難しく考えすぎずに打者一人一人と勝負できた結果です」。多彩な変化球を駆使して相手打線に連打を許さず、広島時代の２０２１年