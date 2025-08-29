FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi」の新曲「88888888」(読み:ハチハチ)が、8月29日公開の二宮和也主演映画『8番出口』コラボレーションソングに決定した。©2025 映画「8番出口」製作委員会楽曲を手掛けたのは、映画の音楽を担当する中田ヤスタカ。映画公開初日となる8月29日0時より、楽曲の配信がスタートする。さらに、同日『MUSIC STATION』にPiKiとして初出演し、同曲を初パフォ