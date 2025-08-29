垂水市で29日、火事があり、住宅1棟と隣接する倉庫兼車庫が全焼しました。 警察によりますと29日午後6時半ごろ、垂水市牛根麓で「家が火事です」と、この家に住む無職・田村富久代さん（72）から通報がありました。 火はかけつけた消防によっておよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、田村さんの木造平屋の住宅1棟と、隣接する木造2階建ての倉庫兼車庫1棟が全焼しました。 田村さんは一人暮らしで、出火当時は外出中