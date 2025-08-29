「ＫＮＯＣＫＯＵＴ」（２９日、後楽園ホール）ＫＮＯＣＫＯＵＴ−ＢＬＡＣＫ女子ライトフライ級３分３ラウンドが行われ、元２階級制覇王者ぱんちゃん璃奈（３１）＝フリー＝が、元ムエタイ王者のアム・ザ・ロケット（２９）＝タイ＝に３回４７秒、右膝蹴りでＫＯ勝ちした。自身１年９カ月ぶりのＫＯ決着で通算戦績を２０勝（５ＫＯ）１敗１分とし、「フワフワしている。夢を見ている感じ」と感慨にふけった。ぱんちゃん