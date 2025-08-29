東山奈央が、2026年2月8日に＜ワンマンライブ2026「祭 - Matsuri -」＞を開催することを発表した。本公演は、東京・J:COMホール八王子にて2部制で開催。本日22時よりオフィシャルクラブ「虹のわっか」チケット最速先行予約抽選受付が開始された。ライブタイトル通り、“和”のエッセンスを随所に取り入れた今回ならではの内容となっているという。会場全体がまるでお祭りのような熱気と一体感に包まれたライブにぜひ足を運んでいて