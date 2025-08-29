◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人・中川皓太投手が７回１死一塁から救援し、２／３回を１安打無失点と好投。最速１４９キロの直球にフォーク、スライダーで粘り、８試合連続０封で連敗ストップに貢献した。これでプロ１０年目で初のシーズン３０ホールド到達。これまでは２０２１年の２５ホールドが最多だった。