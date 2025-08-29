元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新。阪神甲子園球場の外周フードイベント第11弾「甲子園ビアフェスタ第2弾」に出席した様子を投稿した。今年2回目の開催となるビアフェスタ。この日は山本が「阪神甲子園球場乾杯プレゼンター」としてトークショーなどを開催した。自身のXでは「トークショー&乾杯イベントありがとうございました」と感謝の言葉からつづり始めた。