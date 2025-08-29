【モデルプレス＝2025/08/29】8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のSEONGHWA（ソンファ）が26日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。【写真】ATEEZメンバー腹筋バキバキ水着姿◆ソンファ、肉体美際立つ水着姿公開ソンファは「endless holiday」と添えて、オフショットを投稿。水着姿でナイトプールを満喫したり、タンクトップ姿で肉を焼いたりと、逞しい肉体美を披露しながら休暇を満喫している。◆ソンファの