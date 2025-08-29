◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人が阪神を破り連敗を「４」で止めた。１―１の同点の６回１死満塁、キャベッジが右中間フェンス直撃の走者一掃決勝３点二塁打を放った。阿部監督は「すごく大きい３点でした」と称賛した。その上で、フェンスに当たった打球が外野を転々とする間に三塁までいけるタイミングながら、二塁手前でスピードを緩めて二塁打止まりだった走塁に言及。「その後の走塁が