◆パ・リーグロッテ１―３ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・上沢直之投手が６回４安打１失点で１０勝目を挙げた。日本ハム時代の２１年以来、４年ぶり３度目の２ケタ勝利。「あまり意識しないようにと思っていたけど、クリアできて良かったです」と汗をぬぐった。「出力が出ていたと」と直球に手応え。低めのフォークもさえ、３回までに５三振を奪った。４回無死満塁も１点で止め、リードを守った。８月