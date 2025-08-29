◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2025年8月29日甲子園）巨人の阿部慎之助監督（46）は山崎伊織投手（26）の成長に目を細めた。試合後、良かった点を聞かれると「久しぶりにしてはしっかり立ち上がりも良かったし、行けるところまで、あとはスタミナのことだけをちょっと心配してたので代えたんだけど」とまずは説明。3年連続2桁勝利については「それもそうだしね、10勝3敗か？やっぱり貯金できる投手がいい投手だし、貯金1