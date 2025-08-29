フィギュアスケートのアイスショー「フレンズ・オン・アイス」のリハーサルが２９日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンターで行われた。座長を務める２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんは「リンクに情熱と愛を注ぐスケーター達が、それぞれの愛を表現して、みなさんに広がっていけば」と、３０日からの全４公演に期待を込めた。第二部では、夢のコラボが実現する。荒川さん、高橋大輔さん、ステファン・ランビエル氏、カロ