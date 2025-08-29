岐阜競輪場のF1「HPCJC杯」が30日、開幕する。29日は前検が行われた。S級予選9Rの1番車で登場する青柳靖起（25＝佐賀）は直前の奈良でS級初優勝を飾ったばかり。「S級初優勝できたのはうれしい。でも全て梶原海斗君のおかげなので」と神妙な表情。3連勝の完全Vだが、決まり手は差し。「次は自力で優勝できるように」が先行選手としての本音のようだ。「奈良が終わってすぐに練習。状態は悪くないと思います」。今年2月の当