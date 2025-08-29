◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）２位・巨人が首位・阪神を破り連敗を４で止めた。先発の山崎伊織投手が６回１失点で３年連続となる１０勝目。疲労考慮で登録抹消され２週間ぶりに帰ってきた右腕が快投した。杉内俊哉投手チーフコーチは「ぶっつけで行って、よくいいピッチングをしてくれました。気合入ってましたよ。気合入ってましたし『先に点を与えない』というのが見えましたね」と拍手を送った。