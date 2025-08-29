◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、３週間ぶりの２連敗に悔しさをあらわにした。真夏の長期ロードを終え、久々に帰ってきた甲子園には今季最多４万２６４２人の大観衆。勝利の喜びを共有したかったが、惜敗した。先発の大竹が６回１死満塁の場面で左ふくらはぎがつったため、緊急降板。急きょマウンドに上がったドリスが、キャベッジに勝ち越し３点三塁打を浴びた。３点を追う８