今回、Ray WEB編集部は身内ネタを話す友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。大学生のミオは、仲のいい佳奈という友だちがいます。サークルの違うミオは、身内ネタについていけなくなり……？大学生のミオには、仲のいい佳奈という友だちがいました。ある日、佳奈のサークルの友だちと3人でご飯を食べることに。人見知りなミオは会話を楽しむことができず、一方で2人はサークルの話ばかりしています。ミオはこの不満