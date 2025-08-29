◆パ・リーグロッテ１―３ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・近藤健介外野手が左脇腹の違和感を訴え、４回の守備から途中交代した。３回２死一塁で右越えの８号２ラン。「久しぶりに納得の打撃」と快音を鳴らしたが、初回２死で投ゴロに倒れた打席から異変を感じていたという。試合後に「違和感があったので。まあ、そこまで（ひどくはない）。大事を取ってという感じです」と説明。そんな状況での本塁打は