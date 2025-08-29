◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人が阪神を破り、連敗を「４」で止めた。２軍で調整して１軍に合流した先発の山崎伊織投手は６回５安打１失点で３年連続となる１０勝目、通算７登板目の甲子園球場で初勝利を挙げた。打線は阪神の先発・大竹耕太郎投手から４回にクリーンアップの３連打で１点、６回にはキャベッジ外野手の走者一掃の二塁打で３点を勝ち越し、救援の大勢投手が２被弾で１点差に迫られ