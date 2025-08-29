指原莉乃さんプロデュースの人気アイドル「≠ME・鈴木瞳美さん」と「≒JOY・山田杏佳さん」がRayに登場！今回は、そんなおふたりに秋のクラシカルなファッションを演じてもらいました。王道プレッピースタイル＆キレイめなドレッシースタイルをぜひチェックしてみて♡秋のクラシカルガール物語厳しい暑さが落ち着いて、秋の訪れを感じたら、どこか品のあるクラシカルな装いを選びたい。クラシカルなファッションで街に出たら