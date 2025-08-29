【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、最新曲「Secret Garden」のダンスプラクティス映像をYouTubeで公開した。 ■コレオグラフはメンバーのSOTAと、SOTAとも親交があるダンサーのJulian DeGuzmanが担当 8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へ