新潟県は、25日に新潟市西蒲区で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された90代女性について、死因が熱中症であることがわかったと発表しました。 女性は自宅近くの畑で倒れているところを家族に発見され、搬送先の病院で死亡確認。その後、29日に検視により死因が熱中症と判明しました。25日の西蒲区の最高気温は33.5℃、平均気温は28.6℃でした。 新潟県内の今夏の熱中症による死者数は7人となりました。8月だけで4