「クロフェス2025」をPRする、左から：菊池優志さん、穂積りんかさん、今咲ひめのさん、クロちゃん、ナオ・オブ・ナオさん、レオナエンパイアさん、金子正男氏クロフェス実行委員会は、クロちゃんが総合プロデューサーを務める「クロフェス2025」を、9月13日、14日、15日の3日間、海の森水上競技場で開催する。8月28日に行われた発表会では、総合プロデューサーを務める安田大サーカスのクロちゃんが今年で6年目を迎える「クロフェ