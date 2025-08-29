29日（金）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16がタイのフアマーク・インドアスタジアムで行われ、女子オランダ代表と女子セルビア代表が対戦した。 プールAを1位で通過したFIVB世界ランキング8位のオランダと、プールH2位通過のセルビア。セルビアは大会2連覇中の女王だ。 予選ラウンド第2戦でティヤナ・ボシュコビッチが負傷したセルビア。予選ラウンド最