声優の梶裕貴さんが28日に自身のXを更新し、長年親交があったという声優・土師孝也さんに追悼の言葉を送りました。梶さんは「新人の頃からご一緒させていただく機会が度々ありつつも、役名もない自分のことなんか当然覚えてくださっていないだろうと思っていたのに、初めてメインの役どころで共演させていただいた際、あらためてご挨拶したところ、『すっかり売れっ子になっちゃって〜』と、担当キャラとはかけ離れた優しいお声で